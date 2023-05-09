يطلق بنك الخليج بالشراكة مع موقع «عود»، أحد أبرز المواقع الإلكترونية للأزياء والجمال في المنطقة، النسخة الثانية من مؤتمر«OUD FASHION TALKS»، حول صناعة الأزياء والموضة، يوم 11 مايو الجاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ويستمر المؤتمر على مدى يومين، برعاية مجموعة التمدين و«مازاراتي الكويت» و«يبريم للمجوهرات» وشركة «بيضون».



وتتميز النسخة الثانية من المؤتمر بمشاركة واسعة من الخبراء والمصممين العالميين والكويتيين، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين والصحافيين المتخصصين في الأزياء والموضة، الذين يناقشون كل القضايا المتعلقة بصناعة الأزياء والموضة محليا وعالميا من خلال الجلسات النقاشية وورش العمل.



وتشهد فعاليات اليوم الأول 5 جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، حول عدد من الموضوعات هي: «تطور تجارة التجزئة الفاخرة في دول مجلس التعاون» و«جعل شركات الأزياء الكويتية استثمارا جذابا» و«تشكل عصر جديد من الطراز العربي في الأزياء يناسب الجيل الجديد» و«خلق مستقبل الموضة» و«الموضة في الشرق الأوسط.. التفاؤل والتحول»، إلى جانب جلسة خاصة عن دور بنك الخليج في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصممين والموهوبين من الشباب في الموضة والأزياء.



وقال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في «الخليج»، أحمد الأمير، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بهذه المناسبة: لمسنا جميعا ما حققته النسخة الأولى للمؤتمر العام الماضي من نجاح وتفاعل كبير من مختلف الفعاليات والمهتمين بصناعة الموضة والأزياء، ولهذا حرصنا على تطوير النسخة الثانية لتقديم المزيد من الدعم والرعاية للمصممين والمبدعين الشباب ومساعدتهم على الانطلاق والوصول إلى العالمية.



وأضاف: سعينا خلال النسخة الأولى إلى توفير منصة تجمع المصممين الشباب في الكويت مع الخبراء والمصممين العالميين، نظرا لأهمية هذا القطاع وتزايد الاهتمام به والإقبال عليه من المبادرين والشباب في الكويت، بهدف مساعداتهم على اكتساب خبرات جديدة وعرض مواهبهم وابتكاراتهم على المصممين والمستثمرين العالميين، الأمر الذي يساعدهم على متابعة أحدث ما وصلت بيوت الأزياء والموضة العالمية.



وذكر أن المشاركة في ورش العمل قد تكون فرصة للمصممين والمواهب من الشباب للوصول إلى الإقليمية ومن ثم العالمية، مضيفا «بدون تواصل لن يكون هناك تعاون أو تطور وارتقاء بالمواهب والأفكار».



وذكر أن بنك الخليج لن يدخر جهدا في تمويل المبادرين في قطاع الأزياء والموضة الذين تنطبق عليهم معايير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على النمو والتوسع، مشيرا إلى دور بنك الخليج في دعم مختلف المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، لاسيما التي تتعلق بالشباب والمبادرين ورواد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبما يعزز دورهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقا من استراتيجية بنك الخليج 2025 ورؤية الكويت 2035.



ولفت إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة مناسبة للتعمق في صناعة الأزياء والموضة وتسليط الضوء على التحديات التي توجه المصممين والمبدعين الشباب في الكويت والمنطقة، فضلا عن تشجيع الاستثمار في المبدعين والمصممين المحليين.



وأكد أن الكويت تزخر بالكثير من الشباب المبدع الذين يمتلكون طاقات وأفكارا مبدعة في مختلف المجالات، متابعا: نؤمن بدورنا في دعم المواهب والشباب ومساعدتهم على النمو والتوسع في صناعة الأزياء والموضة وتوفير الرعاية اللازمة لتنمية مواهبهم وتطوير أفكارهم وتحقيق أحلامهم في بناء مشروعهم وقيادة مستقبلهم.



من جانبه، قال مدير عام التسويق في مجموعة التمدين معاذ الرومي: يسعدنا أن نكون داعما وشريكا للنسخة الثانية من المؤتمر، والتي تتبنى ترسيخ مفهوم الاستدامة في عالم الموضة والأزياء المحلية والإقليمية وخلق جسور وروابط بين المواهب المحلية والمصممين العالميين.



وأضاف: رأينا خلال السنوات القليلة الماضية، النمو الكبير في صناعة الأزياء والموضة في الكويت والمنطقة، ونود أن ننتهز هذه الفرصة لخلق مساحة للتعرف أكثر على هؤلاء المصممين والمؤثرين في هذه الصناعة وأبرز التحديات التي تواجههم.



بدوره، قال مدير العلاقات العامة في مازاراتي الكويت علاء الفيلكاوي: تسعدنا مشاركتكم اليوم الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية والتعبير عن إيماننا بدور المشاركة المجتمعية في دعم الشباب والمواهب في الكويت.



وأضاف: هذه الرعاية تعكس رؤيتنا ومسؤوليتنا الاجتماعية تجاه المجتمع من خلال الاستثمار في الشباب ما يساعد في بناء جيل مبدع، ما يؤدي إلى نتائج إيجابية على المدى الطويل لمصلحة الشباب والاقتصاد الوطني. وقالت المدير الإبداعي في موقع عود كوم، أسما الملا: شكلت النسخة الأولى من المؤتمر تجربة فريدة من نوعها في الكويت لدعم المصممين المحليين والمواهب الكويتية في صناعة الأزياء والموضة وستكون النسخة الثانية الحدث الأبرز الذي يجمع أهم الشخصيات من خبراء الأزياء، وكبار المؤثرين في عالم الموضة محليا وعالميا لمناقشة فكرة الموضة المستدامة، والتحديات التي يواجهها المبدعين في صناعة الأزياء بالمنطقة.



والمشاركة متاحة في ورش العمل التي تقام يوم 12 مايو عن طريق تطبيق مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.