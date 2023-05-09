العثمان: «الجوهرة» ركيزة أساسية في إستراتيجيتنا لمكافأة عملائنا وتعزيز ثقافة الادخار



يحرص بنك الكويت الوطني على تمتع عملائه بتجربة مصرفية استثنائية تلبي احتياجاتهم وتناسب طموحاتهم وتجعلهم الأكثر تميزا بين عملاء البنوك الكويتية. وفي ذلك الإطار، زاد بنك الكويت الوطني قيمة جوائز سحوبات حساب الجوهرة على مدار العام بأكثر من الضعف لتصبح قيمة جائزة السحب الأسبوعي 20 ألف دينار، بينما ضاعف الوطني قيمة الجائزة الكبرى 4 مرات لتصل إلى مليون دينار يتم السحب عليها 3 مرات سنويا.



واحتفالا بأول سحوبات الجوهرة بمبلغ مليون دينار كويتي لشهر أبريل التي تم تأجيله من يوم الثلاثاء 25 ابريل الى 4 مايو، نظم الوطني حفلا استثنائيا بمقر البنك الرئيسي بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني صلاح الفليج، ومدير عام مجموعة الخدمات الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان، ونائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف.



تضمن الحفل اجراء السحب والإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى بالإضافة الى الفائز بالجائزة الأسبوعية الذي تم تأجيله من يوم الثلاثاء 2 مايو الى 4 مايو، وذلك بالتزامن مع انطلاق ثلاث فعاليات متميزة بكبرى المجمعات التجارية في الأفنيوز و360 والعاصمة، تضمنت أنشطة تفاعلية مع الحضور، والتي لاقت تجاوبا وثناء من المشاركين.



وقد بدأ الوطني تقديم الجوائز بقيمتها الجديدة بعد التعديل بداية من سحوبات الجوهرة للعام 2023، التي يتم الإعلان عن أسماء الرابحين بجوائزها على كافة القنوات الإلكترونية المعتاد أن يعلن عليها البنك أسماء الرابحين.



وتتم كافة سحوبات حساب الجوهرة إلكترونيا بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة إضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة «ديلويت» العالمية وذلك في إطار تعاون بنك الكويت الوطني مع مدقق حسابات خارجي لمراجعة عملية السحب التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



ويمكن فتح حساب الجوهرة بكل سهولة من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل للعملاء الحاليين أو من خلال زيارة أقرب فروع بنك الكويت الوطني.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: نلتزم بأن يحصل عملاؤنا على تجربة مصرفية تعكس ريادتنا وتفوقنا وهو ما يدفعنا لتقديم مكافآت وجوائز هي الأكبر في الكويت بمجموع ما تقدمه سنويا بمبلغ 4.925.000 دينار، كما أنها الأكثر قدرة على تلبية طموحاتهم وسقف توقعاتهم المرتفع.



وأكد العثمان أن الوطني يهتم بشكل خاص بحساب الجوهرة لما يمثله من ركيزة أساسية في استراتيجية البنك التي تهدف إلى حصول العملاء على جوائز استثنائية تسهم في إثراء تجربتهم المصرفية كما يعد وسيلة مهمة للربح والادخار والتخطيط للمستقبل لكافة أفراد العائلة، إضافة إلى دعم الحساب جهود الوطني الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الادخار وتعزيز الشمول المالي.



وتعقيبا على الفعالية، قال العثمان: «حرصنا على تنظيم فعالية استثنائية تناسب الحدث الاستثنائي وتعكس أننا البنك الأقرب لعملائه، وسعداء للغاية بالتفاعل الكبير الذي لمسناه من الحضور بكافة المجمعات التجارية».



وأشار العثمان إلى أن كافة ما يقدمه الوطني من خدمات ومكافآت وحلول دفع يستند إلى دراسات دقيقة وأدوات تحليلية واستطلاعات لآراء عملائنا من أجل التعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم بشكل تفصيلي لنضع تلك الاحتياجات هدفا لا بديل عن تحقيقه معتمدين في ذلك على فريق متميز من كوادر الوطني وأحدث أدوات وبرامج التحليل عالميا.



وبداية من 2023، يقدم حساب الجوهرة سحوبات على جوائز أسبوعية البالغ قيمتها 20 ألف دينار كويتي والشهرية بقيمة 125 ألف دينار والجائزة الكبرى بقيمة مليون دينار كويتي والتي يتم السحب عليها 3 مرات سنويا.