عقدت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات (المعامل) اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وذلك بنسبة حضور بلغت.79.73%، حيث وافقت العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 20 فلسا للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تاريخ الاستحقاق طبقا للقوانين المرعية.



كما وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال الذي تضمن سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، وسماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية لذات السنة والمصادقة عليه.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مؤيد الصالح، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، إن 2022 شهد الكثير من الأعمال والإنجازات المتميزة لـ «المعامل» وفق استراتيجيتها القائمة على الدقة والالتزام بالجودة والمواعيد المقررة.



وأوضح انه في مقدمة هذه الأعمال مشروع إعادة تأهيل التربة ومعالجتها من التلوث وإعادتها صديقة للبيئة، بالتعاون مع شركة نفط الكويت والأمم المتحدة ونقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة الذي تحقق وفق الجدول الزمني المقرر، والذي يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالنجاحات في مجالات مشاريع البنية التحتية والطرق والجسور وغيرها من المشاريع التي تنفذها «المعامل».



وأعلن الصالح عن وجود عدد من المناقصات الحكومية والخاصة التي شاركت بها «المعامل» وقدمت أسعارا تنافسية، معربا عن أمله بأن تتم ترسية بعضها على الشركة في 2023، وبذل الجهود لإنجازها على أكمل وجه، مبينا كذلك دور القطاع التجاري في «المعامل» كتوريد المصاعد والسلالم الكهربائية وتركيبها وعقود أحواض السباحة وقسم الرخام.