

نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وأثارت بها جدلا بين جمهورها، حيث علقت برسالة تحدثت فيها عن الجمال الحقيقي، قائلة: «الجمال ليس جمال الوجه، الجمال هو النور الموجود في القلب»، لتنهال عليها التعليقات، وأكد البعض أنها تحمل الجمالين، جمال الشكل وجمال القلب، حسب مجلة «لها».



وكان آخر أعمال مي هو مسلسل «علاقة مشروعة» الذي شاركت فيه البطولة الفنان ياسر جلال وعرض في رمضان الماضي، وحصدت من خلاله نجاحا كبيرا وحقق أصداء واسعة بين الجمهور، وشارك في بطولة المسلسل كل من: داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.