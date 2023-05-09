

أطلقت نيسان البابطين، كجزء من استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير خدمات ما بعد البيع في المنطقة، «خدمة نيسان» الجديدة والتي تضم مجموعة مبتكرة من منتجات وخدمات ما بعد البيع التي تسهم في تعزيز تجربة العملاء، حيث تم ابتكارها من أجل تقديم قيمة أكبر للعملاء، وضمان راحتهم وترسيخ مكانة نيسان كعلامة تجارية موثوقة في الكويت، وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتعزيز رضا العملاء.



وتقدم «خدمة نيسان» تجربة مبتكرة وسلسة للعملاء عبر القنوات الرقمية ومراكز الخدمة المنتشرة في الكويت، وقد صممت لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم المتغيرة. وتتضمن «خدمة نيسان» 8 خدمات تشمل مراحل مختلفة من تجربة العميل، وتركز على بناء الثقة والتواصل الواضح والشفاف وتقديم خيارات رقمية ملائمة.



إذ تحرص نيسان البابطين على مواصلة تزويد عملائها بخدمات ملائمة وضمان أعلى جودة لهم بأفضل الأسعار. وبناء علاقات طويلة الأمد وموثوقة مع عملائها والمحافظة عليها.



وتلبي الخدمات الثماني المدرجة ضمن «خدمة نيسان» توقعات العملاء المتنامية في ما يتعلق بالملاءمة والشفافية والقيمة. وتوفر المنصة الإلكترونية المحدثة تجربة سلسة للعملاء تمكنهم من إجراء حجوزات آنية للخدمة وحجز موعد خلال 24 ساعة فقط، بالإضافة إلى إدارة كافة معاملات الدفع بسهولة لدى أقرب مركز خدمة.



وحفاظا على التواصل الواضح والشفاف مع العملاء، توفر «خدمة نيسان» تفاصيل حول مجموعة خدمات ما بعد البيع المتاحة وأسعار كل منها، ما يساعدهم على اتخاذ الخيارات المناسبة بشأن الخدمات التي يرغبون بحجزها.



وأحدثت نيسان البابطين تحولا في عملية الصيانة الدورية البسيطة من خلال «خدمة نيسان السريعة» التي تتضمن المستوى عالي الجودة ذاته من خدمة الفحص والتنظيف والمعاينة الأساسية التي تشمل الكشف عن أكثر من 50 قطعة في السيارة وإعادة تسليمها جاهزة خلال 60 دقيقة فقط. كما توفر خدمة الاستلام والتوصيل من نيسان راحة إضافية للعملاء، حيث يتولى فريق نيسان إدارة الخدمة بكاملها مع إمكانية تسليم السيارة في اليوم ذاته.



وتعزز «خدمة نيسان» المزايا التي ينالها العملاء عند صيانة سيارات نيسان في مراكز خدمات ما بعد البيع المعتمدة، والتي تمكنهم من الوصول إلى قطع الغيار الأصلية، والتقنيين المعتمدين، والمعدات المتطورة لإجراء فحوصات شاملة وإصلاحات فعالة للمركبات. وحفاظا على معايير الصحة والسلامة العالية التي تعتمدها نيسان، تشمل كافة حجوزات الخدمة غسيل السيارة وتعقيمها لضمان راحة بال العملاء.