أعلن بنك بوبيان عن افتتاح فرعه الجديد في «الخيران آوتلت مول» أحدث المجمعات التجارية في الكويت سعيا منه للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء وتأكيدا على توفير أعلى درجات الراحة أثناء إتمام معاملاتهم المصرفية اليومية.



ويأتي افتتاح الفرع الجديد لينضم إلى شبكة فروع بنك بوبيان الـ 47 المنتشرة في مختلف مناطق الكويت ضمن استراتيجية الانتشار الجغرافي لتوسيع دائرة خدماته وحلوله المصرفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية.



وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان بشار الدوب: «جاء اختيار (الخيران آوتلت مول) كأحدث المجمعات التجارية في الكويت تماشيا مع التطورات العمرانية الحديثة التي نشهدها لنضيف بذلك تجربة مصرفية مميزة وجديدة لعملائنا من مختلف الشرائح من خلال خدماتنا المتنوعة التي يقدمها الفرع يوميا من 10 صباحا إلى 10 مساء».



وأضاف أن اختيار مواقع افتتاح فروع بوبيان الجديدة دائما ما يأتي ليعبر عن أسلوب الحياة العصري المتبع في بوبيان مثل (الخيران آوتلت مول) المقام على مساحة 350 ألف متر مربع في مدينة صباح الأحمد البحرية والمميز بتنوع محلاته التجارية ومراكز الترفية العائلية وكذلك الشبابية ذات الطابع التكنولوجي.



وأوضح أن منطقة الخيران معروفة كونها من الوجهات السياحية والترفيهية المتواجدة حاليا في الكويت التي تستقطب مئات الآلاف على مدار العام، مشيرا إلى مواكبة افتتاح الفرع مع اقتراب فصل الصيف أهم ما يميز المنطقة ويجعلها أكثر إقبالا من قبل العائلات والشباب.



واشار الدوب الى أن أهم ما يميز الفرع الجديد لبنك بوبيان انه مزود بأجهزة للصراف الآلي التفاعلي (Boubyan Direct) المتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وحتى أيام العطلات الرسمية بما يتيح التواصل مع موظفي خدمة العملاء عبر مكالمات الفيديو كول، مضيفا أن هناك العديد من المعاملات المصرفية التي يستطيع أن ينجزها العميل من خلال أجهزة بوبيان دايركت المتوافرة في 50 موقعا مثل فتح حساب جديد والإصدار الفوري لبطاقات السحب الآلي والائتمانية وسحب وإيداع المبالغ النقدية وخدمة إيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات ودفع البطاقة الائتمانية وطباعة كشف الحساب وغيرها.



من جانبه، قال المدير الإقليمي في بنك بوبيان فيصل الأحمد إن تصميم الفرع الجديد يعد مواكبا لأحدث التطورات التي يشهدها البنك لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء سواء من الشركات أو الأفراد في ظل حرص البنك على ان يتمتع عملاؤنا بتجربة مميزة خلال زيارتهم لأي من فروعنا والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة ليبقى بوبيان متميزا وقادرا على تطوير هذه الفروع مواكبة للتطور المستمر في الصناعة المصرفية محليا وعالميا.



وأضاف أن الفرع سيوفر خدماته إلى جميع عملاء البنك وغيرهم من العملاء الجدد من خلال استخدام كل الإمكانات التي تم وضعها في خدمتهم والتي تتكامل مع القنوات الرقمية المتنوعة والأكثر تطورا في إطار خططه للاستحواذ على حصص سوقية في مختلف المجالات.



وقام رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم بزيارة الفرع الجديد، حيث التقى الموظفين مطالبا إياهم ببذل أقصى الجهد من أجل تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء.