

أعلنت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل»، عن توافر خدمة شراء وثائق تأمين السفر من خلال موقعها الإلكتروني «kfhtakaful.com»، أو عبر التطبيق الخاص بالشركة أو الاتصال بخدمة العملاء، حيث تم تحديث الوثائق لتحقق المزيد من المزايا للفرد وعائلته، مع أسعار تناسب شريحة كبيرة من العملاء، تعزيزا لجهود التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الأداء وتسهيل الحصول على الخدمة.



ويمكن للعملاء شراء الوثيقة «أونلاين» دون الحضور إلى الشركة ليتم إصدار التأمين بسهولة، وتصل تلقائيا الى البريد الإلكتروني بمجرد تعبئة البيانات ودفع قيمة وثيقة التأمين، ويظهر مباشرة جدول الوثيقة للطباعة، أو يتم تحميلها على الجهاز، ويمكن للشخص الواحد شراء أكثر من وثيقة سواء كانت شخصية او للعائلة، ما يوفر الجهد والوقت ويناسب موسم السفر والعطلات.



وتقدم الشركة خططا من التأمين (الأساسي، الفضي، الذهبي، البلاتيني، شنغن) وتتمتع كل خطة بتغطيات ومميزات من حيث المصاريف الطبية، فقدان الأمتعة، تأخير الرحلة والحوادث الشخصية وغيرها، ما يخفف على حامليها ويكفل الأمان والراحة بشكل ملموس خلال الرحلة. وزيادة على ما سبق من مزايا، فقد تمت إعادة هيكلة أسعار الوثائق لتحقيق مزيد من التنافسية والملاءمة مع إمكانات وقدرات شرائح العملاء المختلفة.