أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب السنبلة للأطفال الشهري والمكافأة الطلابية الشهري، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: قمر عبد المحسن الصايغ، عبدالله حسن العوضي، راشد مبارك محمد الهاجري، منصور بطي العجمي، سارة خالد إبراهيم الصلال، عويد علي عياد الحبيني، ضحية عبدالله عيد العازمي، عبدالله خالد صالح الهاجري، فالح حمد عايض العازمي، يوسف يعقوب يوسف الزنكي. وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الشهري للأطفال، فقد توج 7 رابحين، هم: حور عبدالعزيز صقر عبدالله، لين حمد طارق المنصور، سعود أحمد إبراهيم الدويسان، حصة عيسى حسين بوسكندر، فايزة فيصل عجيل الشمري، عبد الملك وليد أحمد ملك، منيف حامد منيف الشمري.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom وهم: غدير مبارك فهد العنزي، الحسن علي عبدالعزيز أبو المجد، نورة علي رشيد الرشيدي، أمثال مخيلف عيد الظفيري، مبارك فهيد علي العازمي. وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.