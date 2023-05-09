أحمد الدعيج: نتائج الفترة الحالية أفضل في ظل نمو صافي دخل الفوائد والرسوم والعمولات

البنك مستمر في تطبيق سياسة الحذر لدى دراسة أي فرص مواتية نظراً للمخاطر العالمية

نواصل التوسع بتطبيق مبادرات التحول لمؤسسة داعمة للتحول الأخضر «GO Green»

البنك يستفيد من أحدث التكنولوجيا والخدمات الرقمية لمواصلة رحلة التحول الرقمي بنجاح



أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية لفترة الربع الأول من عام 2023، والمنتهي في 31 مارس، حيث سجل أرباحا صافية مقدارها 25.1 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 22.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بنسبة نمو بلغت 12.8%.



وقال البنك في بيان صحافي، ان الارتفاع في الأرباح الصافية بمقدار 2.8 مليون دينار خلال الفترة الحالية يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة المسجلة بالربحية على مستوى جميع قطاعات النشاط وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة.



وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 36.4% لتصل إلى 27.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2023، مقارنة بمبلغ 19.9 مليون دينار للفترة نفسها من 2022، كما ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 8.5% ليصل إلى 10.6 ملايين دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 مقارنة بمبلغ 9.7 مليون دينار للفترة نفسها من 2022.



وأيضا ارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 46.3% ليصل إلى 2.7 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2023، مقارنة بمبلغ 1.8 مليون دينار للفترة نفسها من 2022، وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 8.7% لتصل إلى 2.48 مليار دينار كما في 31 مارس 2023، مقارنة بمبلغ 2.28 مليار دينار للفترة نفسها من 2022.



وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4.1% ليصل إلى 4.4 مليارات دينار كما في 31 مارس 2023، مقارنة بمبلغ 4.2 مليار دينار للفترة نفسها من 2022، وجاءت النسب الرقابية للفترة الفصلية المنتهية في 31 مارس 2023 قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 17.2%.



وبالمثل بلغت نسبة تغطية السيولة 295.7% ونسبة صافي التمويل المستقر 109.8% ونسبة الرفع المالي 11.2%، وتعكس هذه النسب قوة ومتانة المركز المالي للبنك وتوافر مصدات رأسمالية قوية وسيولة كبيرة تدعم النمو والتوسع المحتمل في محفظة القروض بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للبنك.



نتائج أقوى من السابق



وتعقيبا على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح، عن سعادته بالنتائج التي حققها البنك خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2023، والتي جاءت أفضل من نتائج الفترة المقابلة العام الماضي وذلك نظرا للنمو في صافي الدخل من الفوائد والدخل من الرسوم والعمولات والدخل من عمليات القطع الأجنبي، كما ارتفعت القروض والسلفيات بمبلغ 200 مليون دينار بالربع الأول من عام 2022.



وأضاف الدعيج أن «التجاري» يستفيد من أحدث التكنولوجيا والخدمات الرقمية التي تمكنه من مواصلة رحلة التحول الرقمي بنجاح لتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة عن طريق تطوير عملياته وإدخال المزيد من التحسينات على منصاته الرقمية، مع تقديم خدمات جديدة ومميزة للعملاء.



وتابع قائلا: «يعمل التجاري بالإضافة إلى ما سبق، على مواصلة التوسع في تطبيق مبادرات «التحول إلى مؤسسة داعمة للتحول الأخضر GO Green»، والتي جرى إطلاقها سابقا من خلال تقديم قروض وتسهيلات للعديد من الشركات التي تعمل في مجال الأنشطة الصديقة للبيئة مثل إدارة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية وإعادة تدوير الإطارات المصنوعة من المطاط. هذا، ويعمل «التجاري» أيضا بصورة تدريجية على توسيع نطاق تطبيق طرق توفير الطاقة، مثل نظم الإضاءة حسب الإشغال، وتركيب أجهزة استشعار لترشيد استهلاك الماء، وأنظمة ري حديثة لا تتطلب الكثير من الصيانة للحدائق الخارجية المحيطة بالكثير من فروع ومقار البنك».



سياسة حذرة



وأشار الدعيج إلى أن البنك مستمر بتطبيق سياسة الحيطة والحذر لدى دراسة أي فرص مواتية لأعمال وأنشطة البنك في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية التي قد تسهم في زيادة مستوى مخاطر الركود الاقتصادي.



وعلى الرغم من انخفاض حدة التضخم على خلفية انخفاض أسعار الطاقة، إلا أن التضخم الأساسي لايزال مستمرا بالارتفاع. وعلى ضوء اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط «الأوبك» على خفض الإنتاج كإجراء احترازي لتثبيت أسعار النفط، فربما نرى توقفا مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لمنع حدوث ضغوط في الأسواق المالية.



واختتم الدعيج حديثه بتوجيه الشكر إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى بالكويت على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، وإلى مساهمي البنك الكرام وكذلك الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل ليبقى «التجاري» دوما الاختيار المفضل للعملاء.