سلطان العبدان ـ بدر السهيل



تقدم 19 مرشحا من بينهم سيدة تقدموا بطلبات الترشيح في اليوم الرابع من فتح باب الترشيح، ليصبح إجمالي عدد المرشحين في الأيام الأربعة الأولى 104 منهم 102 من الذكور، وسيدتان. وتقدم أمس 5 مرشحين في الدائرة الأولى، و4 مرشحين في الدائرة الثانية، و3 مرشحين في الثالثة من بينهم سيدة واحدة، و4 في الدائرة الرابعة، وتقدم 3 مرشحين في الدائرة الخامسة. وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم أمس النواب السابقون: مخلد العازمي وسلمان الحليلة ود.عادل الدمخي وماجد موسى المطيري، وأعضاء مجلس 2022 المبطل: د.جنان بوشهري وخالد الطمار العميرة وعبدالله تركي الأنبعي.