بجدارة وبفوزين متتاليين، ضمن القرين بقاءه ضمن أندية الدوري الممتاز لكرة السلة للموسم المقبل، بعد تحقيقه الفوز الثاني تواليا على النصر 108-76 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، ضمن مواجهات «البلاي أوف» الثلاثة المتاحة، لتحديد سادس فرق الدوري الممتاز، ليؤكد بقاءه في «الممتاز» للموسم الثاني تواليا، ودون الحاجة الى جولة ثالثة بين الفريقين. وقد تأهل «العنابي» إلى «البلاي اوف» بعد حلوله ثانيا في دوري الدرجة الأولى، فيما شارك القرين بصفته خامس ترتيب الدوري الممتاز. وقد سبق لـ«العنابي» أن نافس على البطاقة المؤهلة للممتاز الموسم الماضي، لكنه خسرها من برقان قبل انسحابه من الدوري مطلع الموسم.