

أكدت وزارة الصحة توافر مواقف سيارات في مستشفى جابر بالسعة التي تستوعب أعداد المراجعين



وقالت إن هناك 3 مناطق لمواقف السيارات، وكل منطقة تتكون من 3 طوابق، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 5000 سيارة بالمجمل:



٭ مواقف المرحلة الأولى (بين البوابات رقم 1-2-3).



٭ مواقف المرحلة الثانية (بين البوابات 3-4-5).



٭ مواقف المرحلة الثالثة (بين البوابات 6-7).



كما أكدت الوزارة أن جميع مناطق مواقف السيارات مفتوحة ومتاحة للجميع، عدا مواقف المرحلة الثالثة والتي تخضع لبعض الإجراءات التأهيلية.



وناشدت المراجعين ضرورة التقيد بتعليمات وأنظمة المرور لضمان عدم تعطيل المسارات أمام الغير.