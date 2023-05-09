

حصد وفد طلابي كويتي المراكز الأولى في عدد من المسابقات المقامة ضمن البطولة العربية الـ14 للروبوت المقامة في العاصمة القطرية الدوحة حتى بعد غد الأربعاء.



وأثبت الوفد المكون من عشرة طلاب من مدارس وزارة التربية توزعوا على 5 فرق تميزهم في البطولة التي تعد تجمعا مهما للاحتفاء بإنجازات عدد من الطلبة العرب في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي.



ونال فريق (كويت 1) المكون من الطالبين علي فاضل وسلمان الحربي المركز الأول في مسابقة (أفضل استراتيجية) لفئة (تتبع الخط المبتدئ) فيما حقق فريق (كويت 2) المكون من الطالبين محمد العجمي وفيصل العجمي المركز الأول في مسابقة (أفضل برمجة) بحسب بيان صادر عن وزارة التربية اليوم الإثنين.



وحصد فريق (كويت 4) المكون من الطالبين إدريس الكندري وعمار شمس الدين المركز الأول في جائزة (أفضل تحكم) لفئة مسابقة (الذراع) في حين حقق فريق (كويت 5) المكون من الطالبين عبدالوهاب الكندري ومحمد شمس الدين المركز الثاني في مسابقة (الذراع).



كما نال فريق (كويت 3) المكون من الطالبين سيف العجمي وإسماعيل الكندري ثناء لجان التحكيم في مسابقة (المصمم الواعد).



وأعرب المتحدث باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة وفق البيان عن فخر (الوزارة) واعتزازها بما حققه الطلبة من نتائج مشرفة في البطولة.



ونوه بجهود الفرق المشاركة وطاقم الإشراف عليهم بعضوية رئيسي قسمي الحاسوب في مدرسة (عبيد بن ربيعة) فاضل عبدالسلام وعبدالرحمن أحمد في مدرسة (عبدالرحمن بن أبي بكر).



واعتبر هذه النتائج «المشرفة» انعكاسا للإرادة الصلبة والمثابرة التي يتحلى بها طلبة الكويت لتحقيق الإنجازات العلمية والتقنية آملا لهم المزيد من النجاحات لرفع اسم الكويت عاليا إقليميا ودوليا.



وأكد مواصلة وزارة التربية دعمها وتشجيعها لطلبتها على الابتكار والتفوق في جميع المجالات بغية تحقيق الأهداف التنموية للدولة.