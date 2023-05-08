قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني حامل اللقب إن على فريقه ايقاف منافسه مان سيتي الإنجليزي بأكمله وليس فقط مهاجمه المتألق النرويجي إرلينغ هالاند، وذلك عشية المواجهة المرتقبة بينهما اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويستضيف «الملكي» المتوج باللقب 14 مرة، وهو رقم قياسي، على ملعبه «سانتياغو برنابيو» فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا ومهاجمه «الفتاك» ايرلنغ هالاند الذي سجل 51 هدفا في 45 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 12 هدفا في 8 مباريات خاضها في المسابقة القارية الأم.



ورغم الأرقام المخيفة للهداف ابن الـ 22 عاما في موسمه الأول مع «السيتي»، أكد أنشيلوتي ان خطته تقضي بمحاولة ايقاف كامل فريق سيتي الذي يبدو أن «لا يمكن إيقافه».



أضاف المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي عقده قبل المواجهة المرتقبة «من الواضح أن هالاند من اللاعبين الخطيرين للغاية. يظهر صفات رائعة خاصة في تسجيل الأهداف. هو تهديد واضح».



وتابع «مجرد الحديث عن هالاند يعني عدم الحديث عن فريق كامل يلعب كرة قدم جيدة، ويدافع جيدا، ويهاجم، ولديه أفكار»، مشددا على أن ريال لا يستعد فقط «لمباراة لوقف هالاند، ولكن لإيقاف فريق يبدو أنه لا يمكن إيقافه، لكنني أعتقد أنه يمكن أن نحظى بفرص للحصول على مباراة متساوية، واحدة يمكننا الفوز بها».



ويسعى مان سيتي للفوز بلقب المسابقة القارية الأم للمرة الأولى في تاريخه بعدما فشل في تحقيق ذلك مرات عدة آخرها حلوله وصيفا لمواطنه تشلسي عام 2021 (خسر 0-1)، لكن تفوق هالاند قد يمنحه جرعة ثقة إضافية للثأر من ريال الذي كان أخرجه من المربع الذهبي الموسم الماضي والوصول إلى النهائي.



وأثنى مدرب بايرن ميونيخ الالماني وباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي السابق على سيتي قائلا «هو فريق أكثر تكاملا من العام الماضي. كان لديهم (البرازيلي) غابريال جيزوس ولكن مع خصائص مختلفة عن هالاند».



وأردف «اليوم يمكنهم الاستفادة أكثر من الكرات الطويلة بسبب مهاجمهم الطويل، وخلفه (البلجيكي كيڤن) دي بروين، حتى يتمكنوا من الفوز بالكرات في الهواء ولم يغيروا أسلوبهم. هم منظمون بشكل جيد للغاية في الخلف وفريق يتعامل مع الكرة بشكل جيد جدا».