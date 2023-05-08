هبط سمبدوريا لدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم بخسارته على ملعب مضيفه أودينيزي 0-2 في الوقت الذي فاز فيه إمبولي على ضيفه ساليرنيتانا 2-1 بالمرحلة الرابعة والثلاثين.



فعلى ملعب «الفريولي»، حسم أودينيزي فوزه على سمبدوريا بهدفين حملا توقيع روبرتو بيرييرا وأدم ماسينا في الدقيقتين 9 و34.



وظل سمبدوريا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بفارق 13 نقطة عن آخر مراكز النجاة، قبل أربع جولات على نهاية الموسم، وبالتالي تأكد هبوطه، في الوقت الذي رفع فيه أودينيزي رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر.



وعلى ملعب «كارلو كاستيلاني»، تقدم إمبولي بهدفين حملا توقيع نيكولو كامبياجي وفرانشيسكو كابوتو في الدقيقتين 38 و63، ثم رد كريستوف بياتيك بهدف لساليرنيتانا في الدقيقة 85.



الفوز رفع رصيد إمبولي إلى 38 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.