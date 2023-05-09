شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، غارات على قطاع غزة استشهد فيها 12 فلسطينيا على الاقل بينهم 3 قيادات بارزة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، جراء الغارات مُرشح للزيادة، في ضوء وجود عدد من المُصابين، ووجود جثث تحت أنقاض مبانٍ تعرضت للقصف.

ودوت انفجارات مُتتالية في أرجاء القطاع الساحلي، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت عددًا من المنازل والشقق السكنية في مدينة "غزة" ومدينة "رفح" ومدينة "خان يونس" وسط القطاع وشماله.

وتعرض العديد من المواقع في مناطق مُختلفة من رفح جنوبًا حتى "بيت حانون" شمالاً في قطاع غزة للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد من هذه الأهداف التي تتعرض للقصف بشكل كثيف.

ومن بين الشهداء ثلاثة قادة في حركة "الجهاد الإسلامي" هم: جهاد غنام (62 عامًا)، وخليل البهتيني (44 عامًا)، وطارق عز الدين وهو أسير مُحرر من بلدة "عرابة" جنوب جنين.



وأدانت الفصائل الفلسطينية العدوان الإسرائيلي، وتعهدت بالرد عليه، ومواصلة المقاومة، مُشددةً على أن دماء الشهداء ستزيد من عزم المقاومة التي لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الذي سيدفع ثمن جرائم الاغتيال التي ارتكبها في غزة.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد إن المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الصهيوني، وإن المعاناة الفلسطينية لن تكون جسرا لوصول الاحتلال إلى جمهوره الإسرائيلي.



وأضاف المتحدث الفلسطيني بأن المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة، وأن المقاومة أرست قواعد اشتباك مع العدو الذي يريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأوضح أن كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال الذي ضرب عرض الحائط بكل مبادرات الوسطاء، مؤكدا أن المقاومة ستثأر للقادة الشهداء.

من جانبها، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن حكومة الإرهاب تفقد عقلها وتمارس القتل لعلمها المسبق أنها أمام مجتمع دولي صامت وداعم لجرائمها، كما قالت.



كما حمل الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم الاحتلال تداعيات عدوانه على القطاع، مشددا على أن المقاومة ستواصل "الدفاع عن شعبنا ومقدساته".

وقال قاسم إن الاحتلال يصعد من عدوانه على قطاع غزة ويستهدف الآمنين في بيوتهم، وأضاف أن إسرائيل واهمة إن ظنت أن هذه الجرائم يمكن أن توقف "نضالنا المشروع" ضد احتلالها وعدوانها.

كما قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات جريمة الاغتيال التي "لن تمر دون رد". وأضافت أن الشعب الفلسطيني مصمم على تصعيد مقاومته وجعل الاحتلال يدفع ثمن "إرهابه وعدوانه المتواصل".

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إن العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، مؤكدا أن "المقاومة وحدها من سيحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر". وأضاف هنية أن اغتيال قادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل مزيدا من المقاومة، مشيرا إلى أن العدوان يستهدف كل شعبنا والمقاومة موحدة في مواجهته.



وكشف موقع "404" الإخباري الإسرائيلي عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على عملية أسماها "الدرع والسهم" لاغتيال كبار مسؤولي "الجهاد الإسلامي" ومُهاجمة أهداف خاصة بالجهاد، يوم الجمعة الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاحتلال يتحسب لرد من حركة "الجهاد الإسلامي" على اغتيال قادتها في قطاع غزة، ويتوقع انطلاق رشقات صاروخية من القطاع على إسرائيل، وإن إسرائيل تستعد لأيام من القتال، على حد تعبيرها.

وذكرت القناة "السابعة" الإسرائيلية أن جيش الاحتلال طلب من سكان المُستوطنات المحيطة بقطاع غزة (مستوطنات الغلاف) الدخول إلى الملاجئ حتى إشعار آخر، فيما قررت بلدية "عسقلان" فتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة، وإعلان حالة التأهب على أعلى مستوى فيها.

وأمرت قيادة الجبهة الداخلية سكان مُستوطنات الغلاف بالبقاء بالقرب من الملاجئ، كما وردت تعليمات خاصة للمستوطنين بالبقاء على مسافة 40 كم من قطاع غزة.