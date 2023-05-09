تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد في تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الدفعة (48)، دعت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية جميع الطلبة المتقدمين ممن تخلفوا عن استكمال إجراءات الفحص الطبي مراجعة إدارة التسجيل والقبول التابعة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بوابة رقم (4) اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 2023/5/10 حتى يوم الخميس الموافق 2023/5/11 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهراً.