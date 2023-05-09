أفادت مصادر محلية فلسطينية باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، في ظل حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "هؤلاء المستوطنين عبر مجموعات نفذت جولات استفزازية في باحات الأقصى".

ووفق الوكالة، "يتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني".

وأشارت "وفا" إلى تعزيز "شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتدقيقها في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد والتضييق عليهم".