قال مركز العجيري العلمي أن يوم غد الأربعاء سيشهد بدء حالة قصر الليل وطول النهار في الكويت حتى تصل ساعات النهار إلى 14 ساعة في 21 يونيو المقبل.

وذكر المركز في بيان صحافي، ان حالة قصر الليل التي تبدأ غدا الأربعاء تستمر في الزيادة وتصبح ملحوظة حتى يوم 21 يونيو المقبل وهو موعد حدوث المنقلب الصيفي الذي تصل فيه ساعات النهار حينها إلى 14 ساعة.

وأضاف أن حركة الشمس تنقلب عند حدوث المنقلب الصيفي فترتفع إلى عنان السماء جهة الشمال في مدار السرطان فيسطع ضوؤها وينتج عن تلك الحركة القصر في الليل والطول في النهار.

وأشار المركز إلى أن المنقلب الصيفي يحدث في نصف الكرة الأرضية الشمالي حيث تكون الشمس في أعلى ارتفاع لها ظهرا فوق الأفق وتكون عمودية على مدار السرطان.

وبين أن الدكتور صالح العجيري رحمه الله كان يرصد المنقلب الصيفي وينوه بالقول "يقصر الليل ويطول النهار خلاله وتلك الاختلافات تحدث في نصف الكرة الأرضية الشمالي اما الجنوبي فعكس ذلك".

على صعيد متصل ذكر المركز أن موسم السرايات ينتهي في 13 مايو الجاري وهو الموسم الذي يشهد حرارة طقس متقلبة من يوم إلى آخر وتتجاوز فيه ال 40 مئوية .

وتابع انه بعد انتهاء السرايات تدخل فترة الإنتقال والتي تستمر حتى 5 يونيو المقبل وتكون بداية للصيف الحقيقي وتصبح درجات الحرارة المرتفعة ملموسة.