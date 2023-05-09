برئاسة الملحق العسكري الكويتي لدى بكين العميد الركن بحري نعمان الراشد، احتفلت مجموعة دول أفريقيا والشرق الأوسط والمنبثقة من جمعية الملحقين العسكريين لدى جمهورية الصين حفل التكريم السنوي 2023 للمجموعة

تحت رعاية وحضور نائب مدير مكتب التعاون العسكري الدولي للجنة العسكرية المركزية الصينية اللواء تشانغ بواتشون أقامت مجموعة الملحقين العسكريين لدول أفريقيا ودول الشرق الأوسط والتي يترأسها الملحق العسكري الكويتي لدى بكين العميد الركن بحري نعمان الراشد منذ يونيو 2022 حفل التكريم السنوي 2023 للمجموعة، حيث تعتبر المجموعة الأكبر تمثيلا للملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

ويأتي هذا الاحتفال تقديرًا وتكريمًا للعميد الركن بحري نعمان الراشد بعد انتهاء مهامه كرئيس لمجموعة الملحقين العسكريين لدول أفريقيا ودول الشرق الأوسط، و على ما قام به من جهود مبذولة ساهمت على توطيد وتعزيز العلاقات الأخوية والعسكرية بين الجيش الصيني وجيوش المجموعة، تخللها سلسلة من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والزيارات العسكرية والاجتماعات الرسمية، التي امتدت على مدى عام كامل.