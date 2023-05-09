النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة حمدان العازمي يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات القادمة 2023.

وقال العازمي في تصريح صحاف:" لا يمكن تحقيق الاصلاح دون تهيئة المناخ التشريعي لعمل برلماني سليم".

‏وشدد العازمي على أن تكون "أولى أولوياتنا تعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث يتم البت في الطعون قبل بدء المجلس وتعديل اللائحة الداخلية لعقد جلسات المجلس بدون حضور الحكومة".

مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة عبدالهادي العجمي، قال إن الكويتيين يأملون أن تكون هذه الانتخابات المخرج لتحقيق الصالح العام.

وأضاف بعد تقديم أوراق ترشحه إن «لدى الكويتيين فرصة بأن يحموا وطنهم، وعلى الجميع التحرك لحماية البلد من الفساد .

مرشحة الدائرة الانتخابية الثانية وعضو مجلس 2022 المبطل عالية الخالد، قدمت بأوراق ترشحها إلى إدارة شؤون الانتخابات لخوض المنافسة في «أمة 2023» المقرر إجراؤها يوم 6 يونيو

مرشحة الدائرة الرابعة مريم المطيري قدمت أوراق ترشحها لانتخابات أمة 2023.

وقالت في تصريح صحافي إن هناك مجموعة من المتنفذين احتكرت أراضي وثروات البلد إلى أن وصلت الأسعار إلى أرقام خيالية.

وشددت على ضرورة جلب الكفاءات من الوافدين فقط، مشيرة إلى ضرورة استقدام العمالة الوافدة من ذوي السير الذاتية العالية والكفاءة العالية بإمكانيات علمية عالية.

وطالبت بتعديل التركيبة السكانية، وإيجاد بدائل للسياحة في الكويت من خلال جعلها مركزاً تعليميا جاذبا لتصبح قبلة لطلاب العلم بتعزيز الجامعات الخاصة حتى تصبح الكويت جاذبة لطلبة العلم من كافة التخصصات.

وشددت على ضرورة جعل الكويت قبلة طبية من خلال انشاء المستشفيات وجلب الكفاءات الطبية في كافة التخصصات، حتى لا يصبح لدينا حاجة للعلاج بالخارج.

النائب السابق ومرشح الدائرة الانتخابية الثالثة د. عبدالكريم الكندري يقدم أوراق ترشحه لدى إدارة شؤون الانتخابات .

-إن استمرار تهالك الطرق دليل على استمرار وجود الفساد،ونشدد على ضرورة محاسبة المتسببين في ذلك