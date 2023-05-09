دارين العلي

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق العتيبي اليوم قرارات تدوير شملت 8 مراقبين في محطات القوى الكهربائية.



وجاء في القرارات: نقل مراقب التخطيط في إدارة محطة الصبية عبدالله العنزي للعمل مراقبا في التخطيط بمحطة الشويخ، ونقل مراقب مراقبة التشغيل في محطة الزور الجنوبية فراس الكندري للعمل مراقبا في مراقبة التشغيل بمحطة الشعيبة، ونقل مراقب مراقبة الصيانة الميكانيكية في محطة الشعيبة فيصل غريب للعمل مراقبا في مراقبة الصيانة الميكانيكية بمحطة الزور الجنوبية، ونقل مراقب مراقبة الصيانة الميكانيكية في محطة الزور الجنوبية عصام الزيد للعمل مراقبا في مراقبة الصيانة الميكانيكية بمحطة الدوحة الشرقية.



كما تضمنت القرارات: نقل مراقب مراقبة الصيانة الميكانيكية في محطة الدوحة الشرقية راشد العجمي للعمل مراقبا في مراقبة الصيانة الميكانيكية بمحطة الصبية، ونقل مراقب الصيانة الكهربائية في محطة الدوحة الغربية عبدالله الصقعبي للعمل مراقبا في مراقبة الصيانة الكهربائية بمحطة الشويخ، ونقل مراقب مراقبة الصيانة الكهربائية في محطة الشويخ عايض المطيري للعمل مراقبا في مراقبة الصيانة الكهربائية بمحطة الدوحة الشرقية، وأخيرا نقل مراقب مراقبة الصيانة الكهربائية في محطة الدوحة الشرقية حصة العنزي للعمل مراقبا في مراقبة الصيانة الكهربائية بمحطة الدوحة الغربية.