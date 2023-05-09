استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يرافقه رئيس مجلس الشباب الكويتي نواف محمد العازمي وأعضاء المجلس.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الدائم على التواصل مع الشباب وتسخير كافة الامكانيات لإزالة العقبات وتقديم الحلول تحقيقا لآمالهم وطموحاتهم داعيا الى العمل على تطوير مهاراتهم واطلاق طاقاتهم بأفضل صورة.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها مجلس الشباب الكويتي وثقته في قدرة أعضائه على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم وتحقيق الإصلاح والتنمية المنشودة.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر ومدير عام هيئة الشباب بالتكليف مشعل السبيعي.