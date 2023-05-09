دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء في المنطقة الشمالية، حملة واسعة على تعديات الشبكة في منطقة خيطان استهدفت العشوائيات داخل العقارات.

ولفت نائب رئيس الفريق احمد الشمري، إلى ان الكثير من البلاغات ترد الى الوزارة عن طريق مختلف الوسائل عن وجود تعديات على الشبكة في تلك المنطقة تم استهدافها امس حيث تبين وجود عدة مخالفات وسرقة للتيار وتمديدات مخالفة وتغيير احجام القواطع وتوصيلات مباشرة دون عداد.

وقال ان الحملة على منطقة خيطان ستستمر للأيام المقبلة، داعيا ملاق العقارات لمتابعة شؤون عقاراتهم قبل وصول الفرق الى عقاراتهم وقطع التيار واتخاذ الاجراءات القانونية.

ولفت الى ان حصيلة هذا الشهر بلغت 15 حالة ضبط مخالفة واثبات حالة وتم قطع التيار عن عدد من المنشآت قيد الانشاء.

واكد ان فريق الضبطية مستمر بتمثيل حملاته وخاصة مع اقتراب بدء موسم الذروة لتخفيف الضغط على الشبكة وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية حيث تكثر المخالفات على الشبكة ما يسبب ارتفاع الضغوط عليها.