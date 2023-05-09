يشارك رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد في قمة أبوظبي «2023» التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي خلال الفترة من 9 الى 10 مايو 2023 بتنظيم من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبمشاركة دولية واسعة، لتقديم أطروحات ورؤية مستقبلية حول كيفية إدارة الأزمات والاستعداد المسبق لمواجهتها واعداد الجمهور للطوارئ والأزمات من خلال توعيته فيما يخص الطوارئ والأزمات وكيفية التعامل معها، كون المجتمع شريكا رئيسيا في نجاح ادارة الطوارئ والأزمات، كما تناقش القمة آليات ومستقبل إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العالم لتشكل منصة عالمية لتعزيز الشراكات والتعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال بهدف التقليل من الخسائر المادية والبشرية، كما تناقش القمة مجالات الاستفادة من التقنيات المستحدثة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر والكوارث والأزمات للحد من آثارها وانعكاساتها.

رافق رئيس قوة الإطفاء العام مدير إطفاء محافظة العاصمة العميد أحمد هايف حمود، ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر ابراهيم، ومدير إدارة مكتب رئيس القوة العميد طلال محمد صالح.