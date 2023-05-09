أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم الثلاثاء أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام آباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة في أبريل 2022، كما أعلنت الشرطة.

وقالت شرطة إسلام آباد عبر حسابها على تويتر: «لقد تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست» في إشارة الى قضية فساد.

وحض مسؤولون من حزب خان «حركة إنصاف» المؤيدين على النزول الى الشوارع بعد توقيفه لكن الشرطة حذرت من انه سيتم تطبيق أمر يحظر التجمعات التي تشمل أكثر من 4 أشخاص، بشكل مشدد.

وأظهرت محطات التلفزة المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة حيث دارت صدامات بين مؤيدي حزب حركة إنصاف وعناصر الأمن.

يأتي توقيف عمران خان بعد يوم على تحذير وجهه الجيش له من إطلاق «مزاعم لا أساس لها» بعدما اتهم عمران خان مجددا ضابطا كبيرا بالتآمر لقتله.

هذا التحذير الذي صدر مساء الاثنين، يظهر الى أي حد العلاقات متدهورة بين الجيش النافذ في البلاد وخان.

وكان الجيش قد ساند خان في وصوله الى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له ثم تمت إزاحته من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل 2022.

منذ ذلك الحين، يمارس خان ضغوطا على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر.