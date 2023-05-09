عبدالعزيز الفضلي

بعد التعديل الذي قامت به وزارة التربية على مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلتين المتوسط والثانوي، تسابق الإدارات المدرسية الزمن لاستكمال المناهج من جهة وتعديل موعد الاختبارات العملية من جهة أخرى .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ "الأنباء"، أن عددا من المدارس وبعد التنسيق مع التواجيه أجرت تعديلا على مواعيد الاختبارات العملية حيث قامت بتقديمها على أن تبدأ اليوم الأربعاء، مشيرةً إلى أنها أبلغت طلبتها وبشكل عاجل على إجراء التعديل .

وأوضحت المصادر أن المدارس تعمل وبشكل مكثّف على إنهاء الخطة الدراسية الخاصة في المناهج وتقديم الدروس لطلبتها رغم الضغوط التي تواجهها في ذلك، متمنيةً من أولياء الأمور التعاون لما فيه مصلحة الطلبة وحثهم على بذل المزيد من الجهود في المذاكرة للدروس .

وعلى صعيد متصل أصدر عدد من المناطق التعليمية الجداول المعدلة لاختبارات المرحلة المتوسطة والتي ستنطلق في يوم الخميس 25 الجاري وتنتهي في 4 يونيو المقبل حيث سيكون لكل منطقة جدول خاص وهي على النحو التالي :