القيادة تكليف لا تشريف فانزلوا إلى القاعدة والميدان لتبنوا قيادتكم على رؤية واضحة

استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، رؤساء الأفرع في الحرس الوطني.

ونقل نائب رئيس الحرس الوطني إلى رؤساء الأفرع تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، وأثنى على جهودهم في إدارة أفرعهم بكل كفاءة وإتقان وهو ما تجلى في المستوى المتطور لمنظومة العمل في الحرس الوطني.

ووجه رؤساء الأفرع بالتواصل مع كافة المنتسبين ومعرفة نقاط القوة لديهم والعمل على تنميتها واستثمارها بما يصب في مصلحة الحرس الوطني "فاحرصوا على سياسة الأبواب المفتوحة والإنصات الجيد للمنتسبين وتَلَمُّس احتياجاتهم في العمل، وتوفير كافة المتطلبات ليؤدوا واجباتهم المكلفين بها في حماية منشآت الدولة على أكمل وجه".

وأضاف أن "القيادة تكليف لا تشريف فانزلوا إلى القاعدة والميدان حتى تكون رؤيتكم شاملة وقيادتكم مبنية على رؤية واضحة ".

وأكد على الدعم اللامحدود من القيادة في الحرس الوطني لتطوير الوحدات ومواكبة المستجدات الحديثة في كافة المجالات حتى يظل الحرس الوطني في مسيرته على درب التميز وهو يؤدي دوره التاريخي في مساندة الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام وكافة مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.