أعلنت وكيلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف مها العسعوسي عن تسلم الوزارة الزيت منخفض الكبريت (LSFO) من مصفاة الزور (KIPIC) لتشغيل محطة الزور الجنوبية على أن يتم تسليم بقية المحطات الزيت منخفض الكبريت تباعا.

وقالت العسعوسي في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء إن مصفاة الزور وفرت الزيت منخفض الكبريت بمعايير بيئية عالمية لتلبية طلب الوزارة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سيترتب عليها خفض الانبعاثات الكبريتية الصادرة من محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه وفقا لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014.

وأشادت بمؤسسة البترول الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على تعاونها المثمر مع الوزارة في هذا الخصوص.