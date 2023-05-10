يقيم الفريق الكوري للتايكوندو، عرضا للجماهير في الثامنة من مساء اليوم بمجمع الأفنيوز.



يأتي ذلك، على هامش بطولة سفير كوريا الجنوبية تشونغ بيونغ ها، والتي انطلقت امس على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم وتختتم غدا، بتنظيم من الاتحاد الكويتي للتايكوندو ومشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون الأندية الحكومية والأهلية والخاصة.



كما سيقيم الفريق الكوري الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عرضا آخر في ختام البطولة غدا.



من جانبه، أشاد أمين السر العام في اتحاد التايكوندو عبدالله العتيبي، بالتنظيم المميز والكبير من قبل اللجان العاملة في البطولة باليوم الافتتاحي، ومتابعة ودعم مجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة هاني المرشاد من أجل إخراج البطولة بالصورة التي تليق بها وتليق بعمل الاتحاد.



وبين العتيبي ان البطولة تأتي ضمن بروتوكول التعاون الذي وقع مع سفارة جمهورية كوريا الجنوبية ومنظمة «كي كي ون» للعبة التايكوندو.



وقال: «يعتبر الفريق الكوري للتايكوندو من أشهر الفرق العالمية، وحرص الاتحاد على جلب الفريق لإقامة عرضين استعراضيين للجمهور في مجمع الأفنيوز اليوم وفي ختام البطولة غدا».