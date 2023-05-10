

قطع الاتحاد خطوة مهمة نحو التتويج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه أبها 4-0 ضمن المرحلة 26 التي شهدت تعثرا جديدا للنصر مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المتعادل مع ضيفه الخليج 1-1.



ورفع الاتحاد، الباحث عن لقبه الأول منذ 2009، رصيده إلى 62 نقطة قبل 4 جولات من النهاية، معوضا سقوطه المفاجئ أمام مضيفه التعاون 1-2 في المرحلة السابقة، وموسعا الفارق إلى 5 نقاط مع وصيفه النصر.



فعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سجل رباعية الاتحاد البرازيلي رومارينيو داسيلفا (13 و30)، المغربي عبدالرزاق حمدالله (18) ومحمد الصيعري (90+2 من ركلة جزاء).



وقال حمدالله عقب المباراة: «رغم أن وقت المباراة كان متأخرا ولم يساعد مهمة الجماهير بالقدوم، إلا اننا نجحنا في تحقيق الفوز». وتابع: «في المباراة الماضية استحوذنا وانهزمنا. الاستحواذ ليس ضروريا.. لا يزال الدوري بعيدا بالنسبة لنا، نفكر في كل مباراة على حدة».



وعن تصريح رئيس النادي أنمار الحائلي بان الدولي المغربي وقع على بياض لسنتين مع الاتحاد، علق حمدالله «لأن هناك رجالا في هذا النادي».



إلى ذلك، فرض الخليج التعادل على مضيفه النصر 1-1 على ملعب مرسول بارك بالرياض إذ تقدم الخليج اولا بهدف البرتغالي فابيو مارتينس (4) وأدرك النصر التعادل بهدف الإسباني الفارو غونساليس برأسية من ضربة حرة (17)، فيما لم تثمر محاولات رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، لتحقيق الفوز. ونجح «العالمي» بتحقيق فوز وحيد في آخر 4 مباريات.



وعاد الوحدة لدائرة الانتصارات عقب غياب استمر 7 مباريات، بالفوز على مضيفه العدالة 2-1 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.



ورفع الوحدة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد العدالة عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.