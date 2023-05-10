

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



توج الدحيل بطلا للدوري القطري لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك بعد فوزه الكبير على الشمال بنتيجة 5-2 في الجولة الـ22 والأخيرة من عمر المسابقة، وبذلك رفع الدحيل رصيده إلى 51 نقطة، ليستعيد لقب الدوري الغائب عن خزائنه لمدة عامين، فيما توقف رصيد الشمال عند 18 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير بفارق الأهداف عن أم صلال، ليخوض ملحق المباراة الفاصلة أمام الخور وصيف نادي معيذر في الدرجة الثانية والتي ستقام في الـ7 مساء الأحد المقبل على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



فيما، أنهى العربي مشواره في الدوري بمركز الوصافة بعد فوزه المهم على السد بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد العربي إلى 49 نقطة في المركز الثاني، والذي يؤهله لخوض ملحق دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023، برفقة الدحيل الذي سيشارك بصفته بطلا لدوري قطر، بينما اكتفى السد حامل اللقب في النسختين الأخيرتين بحصوله على المركز الثالث بعد أن توقف رصيده عند 44 نقطة.



وتتجدد المواجهة بين العربي والسد مساء الجمعة المقبل على لقب النسخة الـ51 من بطولة كأس أمير قطر والتي ستقام على ستاد أحمد بن علي المونديالي، بينما غادر نادي السيلية مصاف أندية الدرجة الأولى عقب خسارته أمام الوكرة بهدف نظيف ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير ليعود إلى الدرجة الثانية بعد 10 سنوات مع الكبار، فيما حافظ الوكرة على مركزه الرابع في الدوري بعد أن وصل رصيده إلى 39 نقطة.



كما ابتعد الريان عن حسابات الهبوط والفاصلة، عقب فوزه الكاسح على الغرافة 4-1، ليرتفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد الغرافة عند 32 نقطة في المركز الخامس، كما نجا أم صلال من فخ الهبوط إلى الدرجة الثانية، بعد تعادله السلبي مع نادي قطر، وهي النقطة التي منحت أم صلال تذكرة البقاء بين أندية الدرجة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن الشمال، الذي سيخوض الفاصلة، وفشل نادي قطر في دخول منطقة المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس.



وقد استطاع الكيني مايكل أولونغا من حسم لقب هداف الدوري، بعد أن انفرد بالصدارة برصيد 22 هدفا، بفارق 3 أهداف عن منافسه مهاجم العربي عمر السومة الذي جاء في المركز الثاني برصيد 19 هدفا، وحل المهاجم الأنغولي لنادي الوكرة جاسينتو مووندو دالا في المركز الثالث برصيد 15 هدفا.



وسيتسلم أولونغا جائزة منصور مفتاح للهداف، خلال تقديم جوائز الأفضل في الموسم الكروي «2022-2023» المقرر لها مساء 13 الجاري، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالمدينة التعليمية.