

الدوحة - فريد عبدالباقي



يكتمل اليوم وصول الوفود المشاركة في سحب قرعة كأس آسيا لكرة القدم التي ستقام في الحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة في الـ 2:00 ظهر غد، حيث سيتعرف أفضل 24 منتخبا في آسيا على مسارهم في البطولة، التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.



وسيتم تقسيم المنتخبات الى 4 أوعية، كل 6 منها في وعاء، وذلك وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر لشهر أبريل الماضي، وبعد السحب سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على ست مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.



هذا، وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات، يضم المستوى الأول كلا من: قطر، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية، ويضم المستوى الثاني: العراق، الإمارات، سلطنة عمان، أوزبكستان، الصين، الأردن، فيما يضم المستوى الثالث: البحرين، سورية، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان، لبنان، كما يضم المستوى الرابع: الهند، طاجيكستان، تايلند، ماليزيا، هونغ كونغ، الصين، وإندونيسيا.