استقبل اللواء خالد الفهد نائب الرئيس لقطاع الوقاية صباح اليوم في مبنى قوة الإطفاء العام د. محمد الجسار الأمين العام المساعد لقطاع الآثار و المتاحف في المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب.



وتضمن الاجتماع عرضا مرئيا للمباني التي كشفت عليها اللجنة المشتركة من قوة الاطفاء العام والمجلس الوطني من متاحف ومسارح ومكتبات ومحلات تجارية والاشتراطات الوقائية المطلوبة وأهميتها .



وأكد اللواء الفهد دعم قوة الإطفاء العام للمجلس الوطني فنيا وتذليل أي عقبات تعترض توفير الشروط الوقائية وضرورة وضع خطة وجدول زمني لمعالجة جميع الملاحظات المرصودة من أجل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي .



حضر الاجتماع عدد من مسؤولي قوة الاطفاء العام و مسؤولي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .