تحت رعاية وحضور نائب مدير مكتب التعاون العسكري الدولي للجنة العسكرية المركزية الصينية اللواء تشانغ بواتشون، أقامت مجموعة الملحقين العسكريين لدول أفريقيا ودول الشرق الأوسط والتي يترأسها الملحق العسكري لدى بكين العميد الركن بحري نعمان سفاح الراشد منذ يونيو 2022 حفل التكريم السنوي 2023 للمجموعة، حيث تعتبر المجموعة الأكبر تمثيلا للملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. ويأتي هذا الاحتفال تقديرا وتكريما للعميد الركن بحري نعمان الراشد بعد انتهاء مهامه كرئيس لمجموعة الملحقين العسكريين لدول أفريقيا ودول الشرق الأوسط، وعلى ما قام به من جهود مبذولة ساهمت في توطيد وتعزيز العلاقات الأخوية والعسكرية بين الجيش الصيني وجيوش المجموعة، تخللتها سلسلة من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والزيارات العسكرية والاجتماعات الرسمية، التي امتدت على مدى عام كامل.



وألقى الملحق العسكري الكويتي رئيس المجموعة العميد الركن بحري نعمان سفاح الراشد كلمة عبر فيها للحضور عن بالغ شكره وتقديره للجيش الصيني والقادة العسكريين في مكتب التعاون العسكري الدولي للجنة العسكرية المركزية الصينية، والشركات الصينية المعتمدة لدى الحكومة الصينية الراعية الرسمية للحفل والمتخصصة بالتسليح وتجهيز المعدات العسكرية، ولأعضاء جمعية الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة على ما قاموا به من تقديم رؤى واستراتيجيات قيمة ساهمت في تقوية العلاقات والصداقات المثمرة مع الجيش الصيني وجيوش المجموعة.



وتمنى الراشد للرئيس القادم للمجموعة التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد، كما ألقى نائب مدير مكتب التعاون العسكري الدولي للجنة العسكرية المركزية الصينية كلمة بهذه المناسبة، عبر فيها عن خالص الشكر والتقدير لرئيس مجموعة الملحقين العسكريين لدول أفريقيا ودول الشرق الأوسط على الدعوة الكريمة لحضور مثل هذه المناسبة القيمة والتي تعبر عن مدى الترابط والتعاون المشترك بين الجيش الصيني والملحقين العسكريين لدى بكين من خلال التعاون المشترك في شتى المجالات العسكرية من ضمنها الزيارات العسكرية والاجتماعات الرسمية، بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية، وأكد أن الصين تتمتع بعلاقات الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون المثمر مع دول أفريقيا ودول الشرق الأوسط.