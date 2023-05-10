تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة والإنصات الجيد للمنتسبين وتلمّس احتياجاتهم في العمل وتوفير كل المتطلبات



أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف حرص الحرس على تطوير وحداته العسكرية ومواكبة المستجدات الحديثة بجميع المجالات ومواصل مسيرته في مساندة الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام وكل مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.



وقال «الحرس»، في بيان صحافي، إن الشيخ فيصل النواف نقل خلال استقباله لرؤساء الأفرع في الحرس تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، مشيدا بجهودهم وكفاءتهم في إدارة افرعهم وهو ما تجلى في المستوى المتطور لمنظومة العمل في الحرس الوطني.



وأوضح الشيخ فيصل النواف، وفقا للبيان، أن «القيادة تكليف لا تشريف فانزلوا إلى القاعدة والميدان حتى تكون رؤيتكم شاملة وقيادتكم مبنية على رؤية واضحة».



وذكر البيان أن نائب رئيس الحرس الوطني وجه رؤساء الأفرع بالتواصل مع جميع المنتسبين ومعرفة نقاط القوة لديهم والعمل على تنميتها واستثمارها بما يصب في مصلحة الحرس الوطني.



وشدد على ضرورة تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة والإنصات الجيد للمنتسبين وتلمس احتياجاتهم في العمل وتوفير كل المتطلبات ليؤدوا واجباتهم المكلفين بها في حماية منشآت الدولة على أكمل وجه.