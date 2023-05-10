عبدالعزيز الفضلي



بعد التعديل الذي أجرته وزارة التربية على مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، تسابق الإدارات المدرسية الزمن لاستكمال المناهج من جهة وتعديل موعد الاختبارات العملية من جهة أخرى.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن عددا من المدارس وبعد التنسيق مع التواجيه الفنية، أجرت تعديلا على مواعيد الاختبارات العملية، حيث قامت بتقديمها، على أن تبدأ هذه الاختبارات اعتبارا من اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها أبلغت طلبتها وبشكل عاجل بإجراء التعديل.



وأوضحت المصادر أن المدارس تعمل وبشكل مكثف على إنهاء الخطة الدراسية الخاصة في المناهج وتقديم الدروس لطلبتها رغم الضغوط التي تواجهها في ذلك، متمنية من أولياء الأمور التعاون لما فيه مصلحة أبنائهم الطلبة، وحثهم على بذل المزيد من الجهود في مذاكرة الدروس.



وعلى صعيد متصل، أصدرت المناطق التعليمية الجداول المعدلة لاختبارات المرحلة المتوسطة والتي ستنطلق يوم الخميس 25 الجاري وتنتهي في 4 يونيو المقبل، ولكل منطقة جدول خاص بها، وهي على النحو المبين في الجداول.