أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM» عن تعيينها لأول موظف يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ليكون الوجه الإعلامي الجديد للتواصل مع الطلاب والخريجين، وذلك من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.



هذا، وتم تزويد وتجهيز موظفة الذكاء الاصطناعي «دانة» بقدرات وإمكانات متطورة ومتقدمة، تمكنها من معالجة اللغة، وفهم استفسارات الطلاب على اختلافها وتنوعها، مع إمكانية التحدث والرد عليها.



وتعتبر DANA-I أداة متميزة وفعالة، حيث إنها ستتمكن من تقديم وتوفير خدمات تواصل أكثر فاعلية مع الطلبة، وذلك بفضل ميزاتها الحديثة والمتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أنها ستكون قادرة على تقديم إجابات سريعة ودقيقة في ذات الوقت، الأمر الذي سيسهم في تحسين وتيسير عملية التواصل مع الطلاب، وتعزيز تجربتهم في استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وأهم ميزات الذكاء الاصطناعي في DANA-I، على سبيل المثال لا الحصر: التحدث بلغات مختلفة، حيث إنها قادرة على التحدث بأكثر من 65 لغة مع الطلاب، وفي الفهم السياقي فهي أيضا قادرة على فهم سياق أسئلة الطلبة واستفساراتهم على تنوعها، كما أنها تستطيع أيضا أن تقدم معلومات لها علاقة باستفسارات الطلبة، بالإضافة إلى ميزة التعلم الآلي، فإن «دانة» دائمة التعلم، مضافا إلى ذلك أنها تتحسن نتيجة لتفاعلها مع المزيد من الطلاب وتعدد استفساراتهم وتنوعها، فعندما تتلقى التعليقات على ردودها، تكون قادرة على تحسين دقتها وتعزيز وفعاليتها مع الوقت.



ومن المتوقع أن تغير ميزات الذكاء الاصطناعي في «دانة» آلية وفعالية وجودة التواصل مع الطلاب والخريجين في «AUM»، وذلك من خلال تقديم إجابات سريعة ودقيقة لاستفسارات الطلاب، الأمر الذي سيؤدي إلى ضمان حصول طلابنا على المعلومات التي يحتاجون اليها للنجاح في مسيرتهم الدراسية.



إن انضمام «دانة» إلى فريق عمل AUM، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الطلابية، هو تأكيد على إصرار الجامعة بأن تكون رائدة في مجال الابتكار التقني والتكنولوجي، لتعزيز عملية التعليم ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، بما يمنح طلابها تجربة تعليمية متميزة.

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