نبيلة الحمود: دعم القيادة السياسية ساهم في استمرارية المسابقة على مدى 24 دورة

الهولي: 10 دول تشارك في المسابقة هذا العام والمبادرات القيمة هدفها خدمة الكويت



دارين العلي



أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي أسماء الفائزات في النسخة الـ 24 من مسابقة «فادية السعد العلمية» على المستوى المحلي، وهي المسابقة المعروفة باسم «ابتكار».



وخلال الحفل الختامي للمسابقة الذي أقيم في مكتبة الكويت الوطنية، تم إعلان فوز زينة العثمان وجوري معرفي من ثانوية الجزائر بالمركز الأول لشريحة المرحلة الثانوية عن مشروع «نظام القضاء على حرائق الطائرات»، كما أعلن فوز سارة دشتي وحور مهدي من مدرسة القيروان بالمركز الأول لشريحة المرحلة المتوسطة عن مشروع «سلة النفايات الذكية»، وفوز حور العجمي وملوك العالطي من مدرسة وربة الابتدائية بالمركز الأول عن قصة «بالأجنحة حلقنا».



وفازت شيخة البرجس وموضي الريش وديمة الشمري من ثانوية العصماء بنت الحارث بالمركز الثاني عن مشروع «الشجرة الذكية»، ومالك العازمي ولولوة العمر وهاجر شعبان من ثانوية السالمية بالمركز الثالث عن مشروع «إشارة المرور الذكية».



وحلّت شيخة العوضي ومريم الحمادي من مدرسة القبلية المتوسطة في المركز الثاني عن مشروع «ترشيد استهلاك الماء في الأراضي الزراعية»، وحور الدقباسي ونوف الرشيدي من مدرسة الرابية المتوسطة في المركز الثالث عن مشروع «إعادة استخدام المياه الرمادية».



وجاءت ريم بن سيف وتوالي السنافي من مدرسة مشرف الابتدائية بالمركز الثاني عن قصة «في حديقة مدرستنا» وزهراء عبدالغفور وهيا النافع من مدرسة اشبيلية الابتدائية بالمركز الثالث عن قصة «شمس 2027». وقالت رئيسة مجلس إدارة المسابقة الشيخة نبيلة سلمان الحمود في كلمة لها خلال الحفل إن مرور 24 عاما من الإنجازات التي حققتها المسابقة جاء بفضل تشجيع ودعم القيادة السياسية وجهود المشاركين والمساهمين ومؤسسات الدولة التي لم تأل جهدا في الدعم والرعاية.



وأكدت الشيخة نبيلة الحمود العمل على تكثيف التعاون مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتوسيع فضاء المسابقة ودائرة المشاركين وإضفاء الاعتراف الدولي بها، متمنية للجميع النجاح والإبداع والتميز.



وتوجهت بالشكر والامتنان للحضور لتفاعله ومساهماته المقدرة حرصا على استمرارية المسابقة ودعم إنجازاتها في إعداد كوادر شبابية واعدة بفكر منهجي وإبداع علمي.