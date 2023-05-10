أسامة دياب



أشادت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز، بالإقبال من أبناء الجالية على المشاركة في التصويت بالانتخابات النيابية والرئاسية التي أجريت في مركز الاقتراع بالسفارة على مدار 3 أيام، موضحة أن المشاركة كانت كبيرة حيث وصلت نسبتها إلى 66% مقارنة بـ 52% في الانتخابات الماضية والتي جرت العام 2018.



وتابعت السفيرة سونمز: إنهم استهدفوا الوصول إلى أعلى نسبة مشاركة ممكنة وجعل التصويت مريحا قدر الإمكان لمواطنينا الذين أشكرهم على مشاركتهم واهتمامهم الكبير بهذا العرس الديموقراطي.



ولفتت إلى أن الأجواء الودية لعملية الاقتراع تتناســـب مع المنـــاخ الديموقراطي في تركيا، حيث عمل طاقم السفارة وأعضاء لجنة صناديق الاقتراع وممثلو الأحزاب والمراقبون للانتخابات بكل انسجام»، مثمنة جهودهم جميعا حيث عملوا جاهدين على مدى أيام التصويت، كما وجهت الشكر إلى كل من ساهم في نجاح هذه العملية الانتخابية.



وأكدت سونمز أن عملية التصويت سارت بسلاسة وفي جو إيجابي بفضل الترتيبات التي اتخذتها السفارة»، لافتة إلى أنه «تم تعيين أكثر من 30 موظفا في هذه الانتخابات لضمان التصويت المباشر.



يذكر أن انتخابات الأتراك المقيمين في الخارج انطلقت الجمعة الماضي في 73 دولة بينها الكويت.



وكانت سونمنز قد صرحت في أول يوم للانتخابات بأن «اهتمام المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج بالانتخابات يزداد بشكل مطرد في كل انتخابات»، متوقعة أن تزداد نسبة المشاركين بشكل أكبر في هذه الانتخابات، بشكل أكبر عما كانت عليه في عامي 2014 و2018.