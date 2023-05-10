5 بنوك تقليدية استحوذت على 49.5% من أرباح القطاع بتحقيقها 194.9 مليون دينار

932.07 مليون دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك التسعة.. بنمو سنوي 29.12%

66 % قفزة بأصول «بيتك» إلى 36.85 مليار دينار.. تلاه «الوطني» بـ 36.46 ملياراً

20 % ارتفاعاً في أصول 9 بنوك إلى 115.05 مليار دينار كما في 31 مارس 2023



علاء مجيد



سجلت البنوك الكويتية التسعة التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 نموا قويا في صافي الأرباح بقفزة بلغت 37.46% لتسجل أرباحا بقيمة 393.857 مليون دينار بالمقارنة مع 279.238 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.



يتزامن النمو مع تحسن البيئة التشغيلية عودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي والعمل بشكل طبيعي، كما دعم مستويات الثقة في قطاع الأعمال الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط وكذلك دعم نمو الأرباح التراجع الذي شهدته مخصصات خسائر الائتمان المحتجزة في بيان الأرباح والخسائر نتيجة السياسة التحوطية التي سادت خلال الفترة المقارنة تخوفا من ضبابية مستقبل البيئية التشغيلية وقتها.



قفزة تقليدية



واستحوذت البنوك التقليدية الخمسة التي أعلنت عن أرباحها على 49.5% من أرباح القطــاع بـ 194.93 مليون دينار فيما استحوذت البنوك الإسلامية الأربعة التي أعلنت عن أرباحها على 50.5% من أرباح البنوك بـ 198.92 مليون دينار.



تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر البنوك مــن حيـث قيمــة الأربــاح بـ 162.09 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 وبنسبة نمو سنوية بلغــت 133.2% مقارنـــة بـ 69.49 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022، وهي أكبر نسبة نمو سنوية بين البنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن. تلاه بنك الكويت الوطني بـ 134.20 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15.1% مقارنة بـ 116.57 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022 وحل ثالثا البنك التجاري بـ 25.07 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 12.8% ورابعا جاء بنك بوبيان بقيمة أرباح بلغت بـ20.61 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 22%.



وحل في المرتبة الخامسة بنك الخليج بقيمة أرباح بلغت 17.30 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15% بينما جاء بنك أهلي المتحد في الترتيب السادس بأرباح بلغت قيمتها 11.92 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 1.6% تلاه في المرتبة السابعة البنك الأهلي بأرباح بلغت قيمتها 10.78 ملايين دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 30% كما جاء في المرتبة الثامنة بنك برقان بأرباح بلغت قيمتها 7.57 ملايين دينار وبنسبة تراجع سنوي بلغت 38% وفي المرتبة التاسعة جاء بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 4.29 ملايين دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 36.4%.



تحسن تشغيلي



ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية التسعة التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن خلال الربع الأول 2023 بنسبة 29.12% لتصل إلى 932.07 مليون دينار مقارنة بـ821.87 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» قائمة البنوك الأكثر تحقيقا للإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2023 بقيمة 379.12 مليون دينار تلاها بنك الكويت الوطني بقيمة 277.86 مليون دينار وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 54.74 مليون دينار بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 52.56 مليون دينار وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة 46.37 مليون دينار.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 43.18 مليون دينار تلاه سابعا البنك التجاري بحجم إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 40.34 مليون دينار وجاء في المركز الثامن بنك أهلي المتحد بإيرادات تشغيلية بلغت 22.76 مليون دينار وفي المرتبة التاسعة جاء بنك وربة بإيرادات تشغيلية بلغت 15.11 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي 2023.



مركز مالي قوي



بلغ إجمالي الأصول للتسعة بنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن بنهاية شهر مارس الماضي إلى 115.05 مليار دينار بنسبة نمو 20% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2022 والتي كان إجمالي أصول القطاع بها 95.87 مليار دينار.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» قائمة البنوك المحلية من حيث أجمالي الأصول بقيمة 36.85 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 66.3% مقارنة بـ 22.163 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي. تلاه بنك الكويت الوطني بإجمالي أصول بلغ 36.463 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 8.20% مقارنة بـ 33.69 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 8.03 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 8% وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.19 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 3%. وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 6.82 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 8.2%.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بإجمالي موجودات بلغ 6.06 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 4% تلاه سابعا البنك أهلي المتحد بإجمالي موجودات بلغ 4.66 مليارات دينار وبتراجع سنوي بلغت نسبته 3.9% وحل ثامنا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 4.59 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 20.9% وجاء في المرتبة التاسعة البنك التجاري بقيمة موجودات بلغت 4.38 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 4.1%.