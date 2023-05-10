شريف حمدي



شهدت صناديق الاستثمار المحلية التي تستثمر في سوق الاسهم الكويتية تحسنا لافتا على مستوى ادائها خلال تعاملات ابريل الماضي، وذلك على وقع النشاط الايجابي لسوق الأسهم الكويتي، إذ جنحت مؤشرات البورصة خلال الشهر الماضي للارتفاع بشكل جماعي بنسبة 1.2% على مستوى مؤشر السوق الأول، وبـ1.9% لمؤشر السوق الرئيسي وبنسبة 1.3% لمؤشر السوق العام في ظل عودة الزخم الشرائي، وهو ما انعكس على متغيرات البورصة وفي مقدمتها القيمة السوقية التي اضافت 583 مليون دينار لمكاسبها السابقة.



وانعكس هذا الاداء الايجابي للسوق على الصناديق الاستثمارية بارتفاع جماعي خلال ابريل، وهو ما اظهرته إحصائية أعدتها «الأنباء» وفقا لتقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، ان 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية تراوحت مكاسبها بين 2.5% و4.6%.



وتصدر الصناديق من حيث الأعلى مكاسب خلال ابريل، صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو إنفست بنسبة 4.6%، تلاه صندوق صندوق الوطنية الاستثماري المدار من الوطنية للاستثمارات بـ4.5%، ثم صندوق وفرة الاستثماري المدار من وفرة للاستثمار الدولي بـ4.2%.



واسلاميا، جاء صندوق الكويت الاستثماري المدار من الكويتية للاستثمار في الصدارة بـ3.93%، تلاه صندوق المركز الاسلامي المدار من شركة المركز المالي بـ3.9%.



وقلصت هذه المكاسب اللافتة خلال تعاملات ابريل من الخسائر التي منيت بها جميع الصناديق التقليدية والإسلامية على حد سواء منذ بداية العام الحالي، وبنهاية الشهر الماضي تراوحت نسب الخسائر من بداية السنة من 062% إلى 5.3%، في المقابل استطاع صندوق واحد وهو الرؤية المدار من «كمفيك» من التحول إلى الربحية بمكاسب 1.1%.