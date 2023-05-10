مواصلاً حفاظه على مكانته الرائدة كبيئة عمل مفضلة وداعمة تلبي احتياجات نمو الموظفين فيها، أعلن بنك برقان إطلاق منصة تطوير المهارات الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي «CK Connect» من Crossknowledge Wiley. وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت، في إطار الجهود الموجهة لمساعدة كل موظفي بنك برقان في تحقيق مستويات تطور مهني متقدمة، بما يتماشى مع احتياجاتهم الشخصية والعملية، في آن معا، إضافة إلى تقديم تجربة متميزة وشاملة لموظفيه، ما ينعكس إيجابا على تجربة العملاء.



ويوفر برنامج التعلم والتطوير الرقمي الشخصي، الذي يتم تقديمه بالشراكة مع iQuadLearning Solutions، كل المتطلبات العصرية الضرورية لإنجاز التطوير الذاتي، وهو نهج أثبت فاعليته في الارتقاء بمستوى استقلالية الموظفين وامتلاكهم لمفاتيح مسيرة التعلم والنمو الحقيقة. وإضافة إلى المزايا التي يتمتع بها الموظفون والنتائج الإيجابية المتنوعة، يسهم برنامج «CK Connect» الجديد بدور فعال كأداة لجمع البيانات والتحليلات التي توفر للإدارات رؤى واضحة الأهداف والتفاصيل حول اهتمامات فرق عملهم وقدراتها وإمكانات تطويرها. وبفضل قاعدة البيانات الغنية، سيتمكن المديرون من توظيف كامل قدرات ومهارات فرقهم، ما يتيح الفرصة للارتقاء بمستوى أدائهم وجودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها للبنك بشكل شامل ومتكامل.



وفي معرض تعقيبها على هذه المبادرة الفريدة، قالت هالة الشربيني، رئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: نعي، بصفتنا مؤسسة رائدة في القطاع المصرفي والمالي، القيمة العالية لموظفينا وأهمية تحديث حلولنا بشكل فعال وتبني الاتجاهات الحديثة والتأقلم مع خطوات التقدم التكنولوجي عند الاستثمار في مواردنا البشرية. ومن بين كل أنواع رؤوس الأموال التي تؤثر في نمونا المؤسسي، فإن الاستثمار في رأس المال البشري لدينا هو الأكثر قيمة من جهة التطور وتحديد المسار المستقبلي. وبفضل التقنيات الموجهة بمزايا الذكاء الاصطناعي في برنامج CK Connect، بات بإمكاننا الآن تتبع وتمييز نقاط القوة والأداء ومعدلات التحسن لدى موظفينا، وبالتالي ضمان تحقيق نمو ثابت على كل المستويات.



بدورها، قالت غادة القاضي، رئيس وحدة التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان: إن نجاح أي مؤسسة يكون، في الدرجة الأولى، مسؤولية أساسية على عاتق موظفيها، وكلما كانوا أكثر تمكنا وأوسع معرفة وأعلى كفاءة، زادت قوة المؤسسة ومدى ثبات مؤشرات نموها، خلال أوقات الازدهار والتراجع، على حد السواء. ولهذا السبب، فإن هدفنا الأساسي في بنك برقان هو ضمان توفير مستوى أفضل من التعلم لموظفينا بما يضمن تقدمهم المستمر، على المستويين الشخصي والمهني.



وأشادت القاضي بهذه المبادرة قائلة: بفضل برنامج CK Connect حقق بنك برقان نقلة نوعية من حيث الكفاءة في تلبية احتياجات موظفيه، وذلك بفضل اعتماد نهج مختلف وقائم على نوع الشخصية والمحتوى المتطور، ما يتيح لنا الاستفادة من CK connect في تدريب موظفينا ومساعدتهم في اكتساب مهارات مستقبلية بهدف تعزيز أطر قيادتنا والارتقاء بقيم ومبادئ المؤسسة بكفاءة أكبر.