نشرت العلامة التجارية العالمية HONOR أول تقرير افتتاحي لها عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، أوضحت فيها عن الأهداف والتقدمات التي قامت بها عبر السبع ركائز للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بها، والتي تشمل حماية البيئة، التكنولوجيا من أجل الخير، وتمكين الشباب. ومع إطلاق التقرير، تعهدت الشركة بتسريع وتيرة جهودها فيما يخص الاستدامة ونزع الكربون، وذلك من خلال تقليل انبعاثات الكربون التي تصدرها بنسبة 88%، وتحقيق استفادة 100% من الطاقة المتجددة والوصول إلى عمليات محايدة للكربون بحلول عام 2045، لتتماشى مع أهداف دولة الصين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.



وفي هذا السياق، قال وان بياو، رئيس شركة HONOR Device: سعداء بالاحتفال بإطلاقنا لأول تقرير عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اليوم وتقديم الإنجازات التي توصلنا إليها في رحلتنا فيما يخص الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حتى الآن. نحن نسعى في HONOR إلى أن نترك تأثيرا إيجابيا على المجتمع العالمي من خلال تكنولوجيات هادفة تتمحور حول الإنسان. وكوننا شركة مسؤولة اجتماعيا، فإن HONOR تدرك أهمية خلق قيمة ذات مغزى للجمهور وأصحاب المصالح لدينا، ونحن نتطلع إلى المساهمة بشكل أكبر في الحفاظ على البيئة في كل شيء نقوم به في المستقبل.