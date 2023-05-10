

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم العميل الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهر مايو، حيث فاز العميل حسين رمضان محمد قطب. ويأتي هذا السحب بعد تجديد البنك حملته المصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، ومكافأة عملاء البنك ممن فتح حساب الدروازة إلكترونيا عبر المنصات الرقمية، سواء عبر «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل».



وفي هذا الصدد، جدد مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف التأكيد على أن سحوبات وجوائز هذه الحملة المميزة تسهم في تشجيع العملاء على الادخار، من جهة، والتمتع بحلول البنك الرقمية المبتكرة، من جهة ثانية، لافتا إلى النجاح الكبير الذي حققه حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، بفضل فريق عمل KIB المحترف وجهوده المستمرة، إضافة إلى الولاء والدعم الدائم من قبل العملاء.



وأوضح قائلا: إن خطوات التطوير المستمرة لهذه الحملة الفريدة من نوعها، تؤكد ريادة KIB في مجال ابتكار وتقديم تجربة مصرفية متكاملة بمزايا غير مسبوقة، والتركيز بشكل أساسي على أولوية العميل وتلبية كل احتياجاته، إذ سجلنا نجاحا منقطع النظير في هذه الحملة، وذلك من خلال الكفاءة، سرعة الوصول الرقمي إلى الخدمات، توفير القيمة المضافة عبر المكافآت وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أقوى منتج مصرفي، وهو حساب الدروازة الجديد، بمزاياه الحصرية، والذي يوفر للعملاء أعلى نسبة عوائد شهرية متوقعة، إلى جانب السحوبات على جوائز نقدية مجزية، والمتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمعتمد من قبل الهيئة الشرعية في KIB.