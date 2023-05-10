

يحرص بنك الكويت الوطني دائما على توفير أفضل الخدمات والعروض الاستثنائية لعملائه من خلال الحملات الفريدة التي تمنحهم مكافآت مميزة. وفي هذا الإطار، أطلق البنك حملة تحويل الراتب الجديدة لهذا العام التي تمنح العملاء فرصة الحصول على هدايا قيمة العملاء حسب اختيارهم، إضافة إلى التمتع بأفضل باقة من المنتجات والخدمات.



ويعمد بنك الكويت الوطني إلى منح عملائه أفضل الخيارات من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الهدايا الخاصة بتحويل الراتب، والتي تناسب كل تطلعاتهم واحتياجاتهم.



ويتيح تحويل الراتب للعملاء فرصة الاختيار من مجموعة من المزايا تتضمن الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية لمدة 3 سنوات، إضافة إلى هدية بقيمة 300 دينار يتم إيداعها في بطاقة من اختيار العميل أو في حساب الجوهرة الخاص به، وكذلك 50 ألف ميل سكاي واردز التي يمكن استخدامها على طيران الإمارات.



وبهذه المناسبة، قال مدير تسويق شرائح العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، عبدالله النجدي: نسعى دائما إلى إثراء التجربة المصرفية لعملائنا ومنحهم قيمة استثنائية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة.



وأضاف: تحويل الراتب يمنح العملاء فرصا للحصول على مزايا خاصة مثل الموافقة السريعة على القروض إضافة إلى الحلول المصرفية والاستثمارية الأخرى، والخصومات الفورية، ونقاط برنامج مكافآت الوطني والذي يعد أكبر برنامج للمكافآت على مستوى الكويت.



وأكد النجدي أن كل العروض التي تتضمنها حملة تحويل الراتب هذا العام تم تصميمها بعناية بما يتوافق مع احتياجات العملاء والمتطلبات الموسمية، بهدف تقديم العروض الأكثر قيمة وملاءمة لعملائنا دائما.



ويحصل عملاء بنك الكويت الوطني على العديد من المزايا عند تحويل راتبهم إلى البنك والتي تشمل الاستفادة من أكبر شبكة فروع وأجهزة سحب آلي في الكويت، بالإضافة إلى الانتشار الجغرافي في الأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية.



كما يمكن لعملاء بنك الكويت الوطني إتمام معاملاتهم المصرفية بكل سرعة وسهولة وفي أي وقت من خلال قنوات البنك الإلكترونية، بما فيها برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل والذي قام البنك بإطلاق حلته الجديدة مؤخرا.