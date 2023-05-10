

أعلنت شركة أوتوماك للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات فورثنج في الكويت، عن إطلاق أحدث عروضها الترويجية في 360 مول التوسعة الجديدة، وذلك لغاية 10 مايو الجاري، حيث سيتمكن العملاء من تجربة طرازات فورثنج T5 EVO والتعرف على التصاميم والتكنولوجيا ومواصفات السيارة.



وفي نظرة على مواصفات وتقنيات السيارة الجديدة فقد تم تزويد فورثنج T5 EVO بمحرك ميتسوبيشي من 4 أسطوانات سعة 1.5 تيربو عالي الأداء بقوة 197 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 285. وتم تجهيزها بواحد من أفضل ناقلات الحركة في العالم وعلبة تروسMagna ذات السبع سرعات مزدوجة القابض. تم إخضاع المحرك لاختبارات عملية، وعلى طرقات مختلفة وفي ظروف مناخية متنوعة من الجبال الى الطرق السريعة والصحراء وغيرها حتى بلغت المسافات الاختبارية أكثر من 8 ملايين كم. علما بأن استهلاك الوقود لكل 100 كم يبلغ 6.6 ليترات فقط.



وسيستفيد العملاء أيضا من:



- كفالة لمدة 5 سنوات «عداد مفتوح».



- باقة صيانة «زيت وفلتر» 5 سنوات أو 100 ألف كم.



- خدمة مساعدة على الطريق 7/24 لمدة 5 سنوات.



وبهذه المناسبة، صرح أحمد حيدر مدير التسويق وخدمة العملاء: يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لعرض أحدث موديلات فورثنج ذات التقنيات المتطورة في 360 مول.



ومن الجدير بالذكر أن العديد من العملاء ممن سبق لهم تجربة سيارة فورثنج أشادوا بتصميمها وبسلاسة قيادتها وتميزها على الطرقات، ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لنكون في مكان مميز للغاية مثل 360 مول لنكون أقرب من عملائنا.