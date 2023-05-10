

محمد الجلاهمة



تمكن رجال الأمن العام، من ضبط وافدين تشاجرا بالأسلحة البيضاء، وتمت إحالتهما إلى الإبعاد الإداري.



هذا، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن قطاع الأمن العام تمكن من ضبط طرفي المشاجرة التي تم تداولها عبر مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن قيامهما باستخدام آلات حادة أثناء المشاجرة، وتمت إحالتهما الى جهات الاختصاص، وذلك لاستكمال إجراءات إبعادهما عن البلاد.



من جهة اخرى، أسفرت حملة أمنية لرجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة على مكتبين وهميين للخدم، عن ضبط (10) مخالفين لقانون الإقامة يعملون باليومية. كما ضبطت اللجنة الثلاثية المشتركة (14) مخالفا خلال حملة أمنية على محافظة الفروانية. هذا، وتمت إحالة المضبوطين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.