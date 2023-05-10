أعلنت تركيا أمس عن اجتماع بين وزير خارجيتها مولود تشاووش اوغلو ونظيره السوري فيصل المقداد في موسكو اليوم لأول مرة على هذا المستوى منذ اندلاع الحرب في سورية.



ويأتي الاجتماع على هامش وزراء خارجية الرباعي، تركيا وسورية وروسيا وايران، المفترض ان ينعقد اليوم أيضا في العاصمة الروسية.



وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية إن وزير الخارجية التركي توجه أمس إلى موسكو لحضور الاجتماع الرباعي حول سورية، والذي يهدف الى تطبيع العلاقات بين انقرة ودمشق بوساطة روسية ـ ايرانية..



وأوضحت الخارجية التركية، في بيان، أن الاجتماع سيناقش إلى جانب التطبيع، مكافحة الإرهاب والعملية السياسية في سورية وعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل آمن وكريم.