القاهرة - ناهد إمام



أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن نجاح جهود الدولة في إجلاء 500 فرد من المصريين والأجانب، على متن السفينة «أبو سمبل»، يصلون اليوم من السودان عبر ميناء سفاجا، بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات الأمنية المعنية بالدولة.



وأضافت السفيرة سها جندي، بحسب بيان لوزارة الهجرة امس أن الدولة المصرية وفرت 10 حافلات لنقل المواطنين إلى القاهرة مجانا، ليتسنى لهم العودة إلى محافظاتهم، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في عمليات إجلاء المصريين والرعايا الأجانب في السودان، حيث نجحت الدولة في إجلاء ما يزيد على 7800 مصري حتى الآن.



وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتابع عمليات إجلاء المصريين من السودان التي تتم عبر المنافذ البرية في قسطل وأرقين، ويتم التواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات وزارة الهجرة، مشيرة إلى متابعة غرفة عمليات وزارة الهجرة إجلاء أسرة مصرية كانت محتجزة في إحدى المناطق الحدودية، وتم التواصل الفوري مع الجهات المعنية، وتأمين استقلالها إحدى الحافلات المخصصة في اتجاه العودة للقاهرة.